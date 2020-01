SRF/YouNews: Jugendliche in «Club» und «Arena»

Der «Club» am Dienstag, 14. Januar 2020, um 22.25 Uhr auf SRF 1 steht im Zeichen von YouNews – der Schweizer Jugendmedienwoche, wie es in einer Mitteilung von Mittwochmittag heisst. Barbara Lüthi spricht in Klingnau AG mit der 3. Sek A der Oberstufe Unteres Aaretal über Themen, die sich die Schülerinnen und Schüler gewünscht haben: Lehrstellensuche, Ängste, Mobbing, das Loslösen vom Elternhaus, Träume und das Handy als ständiger Begleiter.





Das Handy spielt auch bei der Produktion der Sendung eine zentrale Rolle. Das «Club»-Team verlässt nämlich nicht nur das gewohnte Studio, sondern rückt dabei auch nur mit vier Handykameras und einer mobilen Regie aus. Die Bildsprache der Sendung wird deshalb eine völlig andere sein als gewohnt. Die Produktion einer ganzen Sendung in dieser Form ist für SRF denn auch ein Novum. Und die Jugendlichen diskutieren nicht nur mit, sondern beteiligen sich auch an der Produktion und bedienen die Handykameras zum Teil selbst. persoenlich.com wird ebenfalls am Montag vor Ort sein und Ihnen unsere Eindrücke der Aufzeichnung in den folgenden Tagen schildern.

Jugendliche in der ersten Reihe mit Simonetta Sommaruga

Die «Arena» suchte für die Sendung im Rahmen von YouNews 2020 Jugendliche, denen ein Thema unter den Nägeln brennt und die mit Politikerinnen und Politikern darüber diskutieren wollen. Gefunden hat die Redaktion drei Jugendliche, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und mit der Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga debattieren sie auch gleich auf höchster Stufe.

Aus der Sicht der 13-jährigen Laurine Frauchiger aus Oberbüren SG müssen Frauen zuerst denselben Pflichten nachkommen, bevor sie Gleichstellung einfordern können: Frauen müssen für sie auch ins Militär und Quoten findet Laurine kontraproduktiv.

Die 16-jährige Aneschka Berchtold aus Wabern BE beschäftigt die Klimakrise. Sie findet, dagegen werde zu wenig unternommen, und fordert, dass die Schweiz mit gutem Beispiel vorangehen müsse.

Jonas Lüthy aus Basel ist zwar erst 16 Jahre alt, trotzdem beschäftigt ihn jetzt schon die Altersvorsorge. Seiner Meinung nach muss das Rentenalter dringend erhöht werden, um die AHV zu retten.

Die drei Jugendlichen diskutieren unter der Leitung von Sandro Brotz ihre Themen mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und weiteren Politikerinnen und Politikern.

YouNews – Die Schweizer Jugendmedienwoche

In der Woche vom 13. bis 19. Januar 2020 bieten verschiedene Schweizer Medien bei der dritten Ausgabe von YouNews, der Schweizer Jugendmedienwoche, Jugendlichen einen vertieften Einblick in die verschiedenen Sparten des Journalismus. Bei SRF nehmen Jugendliche an insgesamt sieben verschiedenen Projekten teil.

YouNews ist entstanden auf Initiative von Viviane Manz, Redaktorin und Produzentin der SRF «Tagesschau», Michael Marti, Mitglied der Chefredaktion Tamedia, Franz Fischlin, SRF «Tagesschau» und «Medienclub» sowie von Vertreterinnen und Vertretern des Vereins Qualität im Journalismus, der das Projekt unterstützt. YouNews 2020 wird erstmals vom Verband Schweizer Medien organisatorisch begleitet. Bei den ersten beiden Durchführungen haben jeweils rund 250 Jugendliche teilgenommen.

Ausstrahlung: Dienstag, 14. Januar 2020, 22.25 Uhr, SRF 1 und Freitag, 17. Januar 2020, 22.25 Uhr, SRF 1. (pd/lol)