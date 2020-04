20 Minuten: Julia Panknin neu in der Redaktionsleitung

Julia Panknin, bis zu ihrem Mutterschaftsurlaub Head of Social Media bei 20 Minuten, kehrt zurück und wird ab 1. Mai 2020 Mitglied der Redaktionsleitung. Sie wird dort schwerpunktmässig für die Leitung von Projekten der Chefredaktion zuständig sein, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit Julia Panknin ergänze eine Frau die Redaktionsleitung, die ausser ihr aus Daniel Waldmeier (Leiter News und Politik) sowie Sandro Späth (Leiter Wirtschaft) bestehe. Die Zusammensetzung der Chefredaktion bleibe unverändert: Gaudenz Looser (Chefredaktor), Lorenz Hanselmann (stellvertretender Chefredaktor) und Désirée Pomper (Leitung Story).

Panknin stiess im Oktober 2014 zu 20 Minuten. Nach Tätigkeiten in den Ressorts People/Entertainment und Digital/Wissen übernahm die studierte Publizistin Ende 2016 die Leitung des Ressorts Community. Neben dem Print- und Online-Tagesgeschäft setzte sie seitdem diverse Medienkooperationen mit Community-Bezug um und baute die Aktivitäten von 20 Minuten auf Social Media erfolgreich aus, wie es weiter heisst. Als Head of App sei die 34-Jährige zudem an der Entwicklung der neuen 20-Minuten-App beteiligt gewesen, die demnächst lanciert werde. Ihre Fähigkeiten als Projektleiterin und Schnittstelle zwischen den einzelnen Bereichen von 20 Minuten habe Panknin unter anderem beim 20 Minuten Youth Lab unter Beweis gestellt. (pd/cbe)