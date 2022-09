SRF: Junge SVP will «Winnetou» zurück

In einer Petition fordert die Junge SVP vom Schweizer Fernsehen SRF, dass es die «Winnetou»-Filme wieder lizenziert und auf allen Kanälen ausstrahlt. «Ich sehe beim besten Willen keinen Grund, warum die ‹Winnetou›-Filme eine negative Wirkung haben sollten», sagt David Trachsel, Präsident der Jungen SVP, gegenüber der SonntagsZeitung.

Um «Winnetou» ist zuletzt eine Rassismus-Debatte entbrannt. In Deutschland gab die ARD bekannt, die «Winnetou»-Filme aus dem Programm zu streichen (persoenlich.com berichtete). SRF hingegen besitzt derzeit keine Lizenz.

Mit der Aktion schaltet sich die Junge SVP nun zum wiederholten Mal in die Debatte um kulturelle Aneignung ein. Sie will in diesem Bereich nun sogar einen thematischen Schwerpunkt setzen. «Wir müssen diesen Woke-Wahnsinn stoppen», sagt Trachsel. (pd/cbe)