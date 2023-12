Liechtensteinischer Rundfunk: Jürg Bachmann wird Verwaltungsratspräsident

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein hat in ihrer Sitzung vom Dienstag den Präsidenten sowie ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat des Liechtensteinischen Rundfunks (LRF) für die Mandatsperiode von 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2027 bestellt.

Als Präsident des Verwaltungsrats wurde Jürg Bachmann, Zürich, gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Er folgt auf Roman Banzer. Bachmann ist ein fundierter Kenner der Radiobranche, war Geschäftsführer von Radio aktuell (heute FM1) und Radio Z (Radio Energy Zürich) und hatte einen Lehrauftrag an der Universität St. Gallen für «Radio und Medienkompetenz». Er ist unter anderem Präsident von KS/CS Kommunikation Schweiz (Dachverband der Schweizer Werbung) und bis April 2024 des Verbands Schweizer Privatradios (VSP).

Jürg Bachmann wird gleichzeitig das Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt als Fachexperte für die Ausarbeitung des Konzepts zur zukünftigen Ausrichtung des LRF unterstützen. Der Landtag hat im September 2023 die Regierung beauftragt, ein solches Konzept im Kontext der Medienförderungsanpassung vorzulegen.

Als neues Mitglied des Verwaltungsrats wurde Almut Elisabeth Jehle, Eschen, für die ausscheidende Bettina Walch gewählt. Jehle ist Betriebsökonomin und verfügt über einen executive Master of Science in Communications Management. Sie befasst sich beruflich mit Strategie-, Transformations- und Führungsprozessen und verfügt über eine langjährige Führungserfahrung in der Versicherungswirtschaft. Almut Elisabeth Jehle ist zudem Verlegerin eines Magazins mit Sitz in der Schweiz. (pd/cbe)