Somedia: Jürgen Törkott verlässt Radio Südostschweiz

Jürgen Törkott hat während sechs Jahren zusammen mit seinem Team das Radio Südostschweiz geprägt. Er hat massgeblich dazu beigetragen, das Radio weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit der verschiedenen Medien zu fördern, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch am Mikrofon ist der gebürtige Niederbayer regelmässig zu hören. So moderiert er am Mittwochabend zusammen mit Adrienne Krättli ab 20 Uhr die Sendung «Aussenstelle Schweiz», die auch im Ausland gehört wird.

Nach einer 34-jährigen Radiokarriere, davon 25 Jahre unter anderem bei Radio Südostschweiz und Radio Grischa, möchte sich Jürgen Törkott laut Mitteilung neu orientieren. Er verlässt Radio Südostschweiz per Ende Juli und nimmt eine Herausforderung im Gastronomiebereich an. Es ist eine Leidenschaft, der er bereits in früheren Jahren nachgegangen ist, heisst es weiter. Den elektronischen Medien bleibe er aber treu. So arbeite er an TV-Projekten in Deutschland. Auch ein weiteres Engagement bei Radio Südostschweiz könne er sich vorstellen.

Die Unternehmensleitung und die Leitung der Chefredaktion der Medienfamilie Südostschweiz danken Jürgen Törkott für sein Engagement und wünschen ihm bei all seinen Projekten viel Erfolg, heisst es schliesslich. (pd/mj)