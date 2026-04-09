Publiziert am 09.04.2026

Wie die Schaffhauser Nachrichten berichten, haben SP-Kantonsrätin Linda De Ventura und SVP-Kantonsrat Markus Müller je zwei gleichlautende Postulate eingereicht. Mit dem ersten verlangen sie eine einmalige Zahlung von 30'000 Franken aus dem kantonalen Lotteriefonds, um dem finanziell angeschlagenen Sender SHf Zeit für eine Neuausrichtung zu verschaffen. Rückläufige Werbeeinnahmen haben den Betrieb in eine existenzbedrohende Lage gebracht (persoenlich.com berichtete).

Mit einem zweiten Vorstoss fordern die gleichen beiden Ratsmitglieder einen runden Tisch mit Medienschaffenden, um indirekte Fördermassnahmen zu erarbeiten und dem Parlament vorzulegen. Als Vorbild dient unter anderem der Kanton Freiburg, der ein ähnliches Verfahren bereits eingeleitet hat. (nil)