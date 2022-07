Nau Media: Kapital um 7,5 Millionen Franken erhöht

Dem Newsportal nau.ch fliesst durch eine Aktienkapitalerhöhung neues Geld zu. Rund 7,5 Millionen Franken schiessen Schweizer Investoren laut Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch ein.

Vor rund einem Jahr hatten die Nau-Inhaber die Firma Livesystems an die Post verkauft. Livesystems zeichnet verantwortlich für News auf zahlreichen Bildschirmen im öffentlichen Raum, namentlich in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Newsplattform nau.ch verblieb bei Nau Media (persoenlich.com berichete).

Nun wurden die Firmenstrukturen vereinfacht, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Kommende Woche steht ein Relaunch der Newsplattform und der App an. «Mit dem neuen Kapital werden wir eine neue Phase zünden», wird CEO Yves Kilchenmann in der Mitteilung zitiert.

In den Berner Tamedia-Zeitungen vom Mittwoch macht Kilchenmann klar: «Beim geplanten Ausbau geht es nicht um News, es geht darum, was man mit Reichweite alles machen kann.» Er nannte etwa Paid Content, also bezahlte Werbeartikel, aber auch Jobplattformen, Online-Kleinanzeigen und E-Commerce. Mit dem Relaunch sollen auch die neuen Lokalseiten rascher ins Auge stechen.

Nau Media ist inhabergeführt und hat seinen Sitz in Liebefeld bei Bern. Rund 70 Personen arbeiten für das Newsportal und generieren auf Suchmaschinen ausgerichtete Texte. So generiert das Portal zahlreiche Clicks und eine grosse Reichweite. (sda/cbe)