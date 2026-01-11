Publiziert am 11.01.2026

In «Karpis Vakanzen» veröffentlicht Patrick «Karpi» Karpiczenko wöchentlich fiktive Jobinserate. Die Anzeigen erscheinen im Newsletter «Republik am Sonntag», der auch ohne Abo zugänglich ist.

Karpiczenko, bekannt als Miterfinder und Hauptautor der Late-Night-Show «Deville», beschäftigt sich als Experte und Referent mit künstlicher Intelligenz und dem Arbeitsmarkt der Zukunft. In den satirischen Inseraten verbindet er Comedy mit Zukunftsszenarien.

Die erste Ausgabe erschien am Sonntag mit einem Inserat für eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten für Roboter bei der fiktiven Aargau-Stahl AG.

Die nächste Vakanz folgt am kommenden Sonntag und befasst sich mit einer Position für die Landesregierung. (cbe)