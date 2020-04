SMD: Katia Murmann wird Verwaltungsratspräsidentin

Katia Murmann, Leiterin Digital der Blick-Gruppe und Chefredaktorin von blick.ch, übernimmt das Präsidium des Verwaltungsrats der Schweizer Mediendatenbank (SMD) sowie von Swissdox und folgt damit auf Alexander Theobald. Der CEO von Ringier Axel Springer Schweiz und COO von Ringier tritt nach mehrjähriger Tätigkeit aus beiden Verwaltungsräten zurück, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der SMD-Verwaltungsrat habe sich anlässlich seiner Generalversammlung vom Donnerstag neu konstituiert. «Wir freuen uns sehr, dass mit Katia Murmann eine ausgewiesene Digital-Expertin meine Nachfolge antritt. Sie wird der Weiterentwicklung der SMD und Swissdox wertvolle Impulse geben», wird Theobald zitiert.

Murmann bringt laut Mitteilung rund 20 Jahre Erfahrung in der Medienbranche mit und wird mit dem Einsatz ihrer Kompetenzen ihren Fokus auf die digitale Weiterentwicklung der SMD legen. «Die SMD hat sich in den letzten Monaten digital neu aufgestellt. Ich freue mich sehr darauf, mit dem Team um CEO Roberto Nespeca die technologische Transformation zu treiben und die Wettbewerbsfähigkeit der SMD weiter zu steigern», so Murmann. «Dazu werden wir die gesamte Unternehmensstrategie konsequent digital weiterbringen.»

Die Schweizer Mediendatenbank ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Ringier, der TX Group und der SRG. In der SMD werden alle Print- und Online-Artikel der Medien der beteiligten Unternehmen sowie der meisten Schweizer Tages- und Wochenzeitungen archiviert. Der Zugang zur SMD steht Redaktoren der beteiligten Medienhäuser und Partnerverlagen offen. Für freie Journalisten bietet die SMD einen kostengünstigen Zugang. Unternehmen und Privatpersonen haben die Möglichkeit, über Swissdox kostenpflichtig auf die freigegebenen Archive zuzugreifen. (pd/cbe)