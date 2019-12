Hippo-Media Verlag: «Kavallo» geht an Kromer Print

Das älteste Pferdemagazin der Schweiz wechselt den Besitzer. Der Hippo Media Verlag aus Henggart verkauft per 1. Januar 2020 den Titel «Kavallo» an das Lenzburger Unternehmen Kromer Print, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Druckerei mit langer Tradition als Verleger sichere sich damit das einzige Deutschschweizer Monatsmagazin der Pferdebranche. Die Redaktion sitzt neu in Nunningen.

Die Kromer Print besteht seit 1898 und wird in der vierten Generation geführt. Das Unternehmen sieht den Kauf laut Mitteilung als eine Investition in die Zukunft und ist überzeugt, «dass glaubwürdige Inhalte zukünftig an Bedeutung gewinnen werden.»

Thomas Frei, bisheriger Verleger und Chefredaktor in Personalunion sowie Inhaber vom Hippo-Media Verlag, übergibt seine Aufgaben vollständig an die neue Besitzerin und tritt in den wohlverdienten Ruhestand. Die redaktionellen Aufgaben übernimmt Daniela A. Caviglia aus Nunningen, Journalistin und mehrjährige Redaktionsleiterin von Printprodukten sowie Online-Spezialistin. Sie führt die Chefredaktion im Mandat und zeichnet auch für den Ausbau der Online-Community verantwortlich, heisst es in der Mitteilung weiter. Anzeigenleiterin bleibt Marianne Baggenstos von McMB Media.

Entsprungen aus dem «Schweizer Kavallerist» erscheint «Kavallo» seit 1910 und ist somit das älteste Pferdemagazin der Schweiz. Exakt auf den 110. Jahrgang erhält «Kavallo» Anfang Jahr eine neue Website und mehrere neue Formate für Leserinnen und Leser. Im Zentrum steht die Passion für und die Liebe zum Pferd, reitspartenübergreifend und transparent. Das Magazin wird vollständig in der Schweiz gedruckt und unterstellt sich ab 2020 dem «Code of Conduct – Werbung in Medien» des Verbands Schweizer Medien. (pd/wid)