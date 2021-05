Presseschau: «Kein Drama» oder «Blochers grösster Sieg»?

Neue Zürcher Zeitung

Die NZZ schreibt in ihrem Kommentar zum Abbruch der Verhandlungen für eine Rahmenabkommen, damit stosse der Bundesrat die EU vor den Kopf. Vor allem aber bleibe völlig unklar, wie sich die Rolle der Schweiz in Europa und der Welt künftig entwickeln solle:

«(…) Der Bundesrat hat sein Pferdchen Rahmenabkommen mit der EU, kurz auch InstA genannt, in den letzten zweieinhalb Jahren je nach Standpunkt fahrlässig oder vorsätzlich in die Erschöpfung geritten. Er traktierte es, bis immer breitere Kreise an dem armen Tier etwas auszusetzen fanden oder unmögliche Leistungen von ihm forderten. (…) Offensichtlich hat sich der Bundesrat bei seiner Absage an das Rahmenabkommen vor allem davon leiten lassen, was er nicht will. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass es ihm in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung an einer gemeinsamen Vorstellung fehlt, wie sich das Verhältnis der Schweiz zur EU künftig weiterentwickeln sollte. (…) Um die sich abzeichnenden Nachteile wettzumachen, sollte die Schweiz beherzt ein Fitnessprogramm aus eigener Kraft in Angriff nehmen. Fraglich ist allerdings, ob genügend Einsicht und Wille dazu vorhanden sind. Nein-Sagen und Blockieren ist einfacher. Die Schweiz wird aber auch nicht umhinkommen, ihr Verhältnis zur EU und zum Rest der Welt neu zu klären. (…)»







Berner Zeitung

Für die Berner Zeitung ist der Abbruch der Verhandlungen für ein Rahmenabkommen «eine Chance, kein Drama». Die Schweiz brauche keinen Vertrag der Angst mit der EU. Der Reset der Regierung sei richtig.

«(…) Der Reset war nötig, der Deal wäre unfair gewesen. Ein Abkommen, das den EU-Bürgern einen teuren Zugang in unsere Sozialhilfe gewährt und die Schweiz praktisch in die EU integriert, darf unser Land nicht abschliessen. (…) Der Bundesrat nimmt mit dem Schritt die latente Angst im Land vor Verlust der Souveränität ernst. Niemand will einen Vertrag unterzeichnen, bei dem ein europäisches Gericht einseitig über das Verhältnis zur Schweiz entscheidet. Mit dem Abbruch erspart sich die Regierung eine Blamage in einer Volksabstimmung, was allerdings die ehrlichste Lösung gewesen wäre. (…) Nun besteht die Chance, das Verhältnis zur EU zu entkrampfen. Brüssel mit Reformen und Geld gnädig stimmen, kann hilfreich sein. Aber zuerst brauchts eine innenpolitische Klärung. Die teils tief gespaltenen Parteien und die Wirtschaft müssen nun sagen, was sie wollen und wo sie kompromissbereit sind. Sonst gibts niemals eine belastbare Lösung. (…)»







Watson

Die Online-Informationsplattform Watson kommentiert den Abbruch der Verhandlungen mit der EU für ein Rahmenabkommen mit «Blochers grösster Sieg». Und er habe dafür nicht einmal etwas tun müssen:

«Der Bundesrat beerdigt das Rahmenabkommen und beschädigt planlos und mutwillig das bilaterale Verhältnis mit der EU. Damit ist die Saat aufgegangen, die Christoph Blocher vor bald 30 Jahren gelegt hatte. (…) Zwecks Schadensbegrenzung schickte der Bundesrat die Staatssekretärin und Chefunterhändlerin Livia Leu nach Brüssel. Das ändert nichts daran, dass für die Schweiz eine Reise ins Ungewisse beginnt. (…) Schuld daran ist in erster Linie die eklatante Verhandlungs- und Führungsschwäche des Bundesrats und vor allem der beiden FDP-Aussenminister Didier Burkhalter und Ignazio Cassis. Der introvertierte Neuenburger entzog sich der Verantwortung durch Rücktritt, der geschwätzige Tessiner mobilisierte beim Lohnschutz ungewollt den linken Widerstand. (…)» (sda/cbe)