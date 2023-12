Südostschweiz: Keine gedruckte Zeitung am Mittwoch

Der Zugang zu der digitalen Ausgabe der Südostschweiz stehe in der E-Paper-App oder via Website zur Verfügung, teilte das Bündner Medienhaus Somedia mit Hauptsitz in Chur am Mittwoch mit.

Betroffen seien folgende Titel der Südostschweiz: Bündner Zeitung, Bündner Tagblatt, Glarner Nachrichten und die Linth-Zeitung. Die Druckerei arbeite «mit Hochdruck daran», das Problem zu beheben und den regulären Druck- und Lieferbetrieb wieder herzustellen, hiess es weiter. (sda/nil)