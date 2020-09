Zweitverwertung: KenFM nimmt NZZ-Kolumne vom Netz

von Christian Beck

Die NZZ-Kolumne des freien Autoren Milosz Matuschek ist auf KenFM wieder verschwunden. Der Beitrag erschien am 1. September zuerst auf nzz.ch, später auch auf dem Portal des deutschen Aktivisten Ken Jebsen, dem zugeschrieben wird, verschwörungsideologische Inhalte zu verbreiten (persoenlich.com berichtete). Matuschek selbst hatte KenFM die Erlaubnis für eine Zweitverwertung seines Textes erteilt, wie er auf Twitter schrieb. Die NZZ hingegen drohte mit juristischen Schritten, sollte der Beitrag nicht von der Seite entfernt werden. Die Rechte würden bei der NZZ liegen.

Wir fordern Ken Jebsen auf, den Beitrag mit sofortiger Wirkung zu entfernen. Die Rechte liegen bei der NZZ. Wir behalten uns juristische Schritte vor. — Neue Zürcher Zeitung (@NZZ) September 4, 2020



«Der Artikel wurde gelöscht», bestätigte NZZ-Kommunikationschefin Seta Thakur am Dienstag auf Anfrage von persoenlich.com. Wie es dazu kam, ob es klärende Gespräche gab oder allenfalls nun Konsequenzen daraus resultieren, bleibt offen. «Zu Einzelheiten können wir keine Stellung nehmen», so Thakur.

«Urheberrecht liegt bei mir»

Der freie NZZ-Kolumnist Milosz Matuschek, stv. Chefredaktor des Schweizer Monats, verweist auf Anfrage auf einen früheren Tweet:

Ich gab grünes Licht für die Übernahme der Kolumne von @NZZ bei @TeamKenFM. Ich gehe davon aus, dass ich als Autor über das Urheberrecht an meinen Texten verfüge, zumindest habe ich meines Wissens keinen Vertrag diesbezüglich abgeschlossen. /1 — Milosz Matuschek (@m_matuschek) September 4, 2020



«Ich bleibe bei meiner Rechtsauffassung: das Urheberrecht an meinen Kolumnen und Gastbeiträgen liegt bei mir», so Matuschek gegenüber persoenlich.com. «Ist halt immer die Frage, ob man wegen sowas dann durch alle Instanzen prozessieren will (und kann), vor allem wenn der Beitrag schon zehntausende Mal angesehen worden ist.»

Alle Sprachversionen entfernt

Nicht nur die deutschsprachige Originalversion der Matuschek-Kolumne mit dem Titel «Kollabierte Kommunikation: Was, wenn am Ende ‹die Covidioten› recht haben?» wurde auf KenFM gelöscht. Auch die Übersetzungen – unter anderem in Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Niederländisch – wurden am Dienstagmorgen entfernt.

KenFM liess eine entsprechende Anfrage bislang unbeantwortet.