Blue Sport: Kevin-Prince Boateng ergänzt das Expertenteam

Als Fussballer spielte Kevin-Prince Boateng in Spitzenvereinen der vier Top-Ligen Europas, unter anderem bei Milan in Italien und Tottenham in England. Als Nationalspieler war er bis zur U21 für Deutschland im Einsatz, danach spielte er für Ghana.

Erste Erahrungen bei der ARD gesammelt

Nach seiner Aktivkarriere sammelte er während der EM 2021 erste Erfahrung als TV-Experte bei der ARD. Nun kommt er in die Schweiz. «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin gespannt, wie sich die Schweiz von Deutschland in Bezug auf die Fussballberichterstattung unterscheidet», wird Kevin-Prince Boateng in einer Mitteilung von Blue Sport zitiert. Als ehemaliger Spieler, der noch bis vor Kurzem auf dem Platz stand, sei er nah dran und werde seine Erfahrungen dem Schweizer Publikum weitergeben, schreibt das Unternehmen weiter.

Claudia Lässer, Chief Product Officer Blue Sport & News, freut sich über den prominenten Neuzugang: «Kevin-Prince Boateng ist eine starke Persönlichkeit und Leaderfigur. Seine Art polarisiert, er hat Ecken und Kanten – solche Experten suchen wir bei Blue Sport.»

In prominenter Männer-Runde

Kevin-Prince Boateng ergänzt das Fussball-Expertenteam von Blue Sport rund um Marco Streller, Mladen Petric und Marcel Reif. Bereits im September wurde mit Didi Hamann ein prominenter Neuzugang verkündet. (pd/nil)