Abstimmungssonntag: Keystone-SDA berichtet mit Textroboter und Liveblog

Der Textroboter Lena ist wieder im Einsatz. Bei vorangegangenen Abstimmungen erstellt er auch am Abstimmungssonntag vom 9. Februar basierend auf den Resultaten des Bundesamts für Statistik automatisch einen Kurztext zu den Abstimmungsresultaten in jeder der rund 2200 Gemeinden in der Schweiz.

Die Kurzmeldungen enthalten die Resultate der nationalen Abstimmungen, die Resultate der Gemeinden zu den kantonalen Abstimmungen in der Deutschschweiz sowie Resultate zu relevanten Abstimmungen in der Westschweiz. Die Resultate werden zudem in der interaktiven Karte zusammengefasst, wie Keystone-SDA am Sonntagvormittag auf Anfrage von persoenlich.com schreibt.

Der Liveblog wird ab Mittag laufend mit den wichtigsten Entwicklungen und Reaktionen in Text, Bild und Video bestückt. (eh)