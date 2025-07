Publiziert am 06.07.2025

Am Dienstag, 8. Juli, ab 20 Uhr, findet im legendären Kaufleutensaal, in welchem schon Prince und andere Showgrössen auftraten, die erste «Kaufleuten persönlich»-Veranstaltung statt. Auslöser ist das 25-jährige Jubiläum von persoenlich.com, das am 2. Mai 2000 – damals noch in Rapperswil – als erstes Schweizer Kommunikationsportal unter der Ägide der damaligen «persönlich»-Verleger Bruno Hug und Oliver Prange seinen Betrieb aufnahm.

Während der rund 90-minütigen Fachveranstaltung im Kaufleuten werden die KI- und Social-Media-Experten Tanja Herrmann und Holger Hagenlocher über die neuesten Entwicklungen berichten, während die beiden Chefinnen von Tamedia und Ringier, Jessica Peppel-Schulz und Ladina Heimgartner, im anschliessenden Talk mit «persönlich»-Verleger Matthias Ackeret das erste halbe Jahr Revue passieren lassen.

Dies ist besonders interessant, da Ladina Heimgartner zwischenzeitlich Präsidentin des internationalen Verlegerverbandes geworden ist und Jessica Peppel-Schulz während der vergangenen sechs Monaten eine grössere Restrukturierung des Zürcher Verlags durchführte.

Partystimmung vermitteln zum Schluss die südamerikanischen Musiker Rigoberto Pedrozo und seine Kollegen, die vor allem durch ihre regelmässigen Auftritte im Zürcher Kultlokal Casa Aurelio und am Wochenende am Caliente, dem grössten karibischen Fest der Schweiz mit rund 40’000 Besucherinnen und Besuchern, grosse Bekanntheit erlangt haben. Kurzentschlossene können sich noch hier anmelden.

Gute Resonanz im Vorfeld

«persönlich»-Verleger Matthias Ackeret zeigt sich über die Resonanz im Vorfeld sehr zufrieden: «Wir wollen einmal etwas Neues ausprobieren. Die Idee stammt von meinem Geschäftspartner Manfred Klemann: zum Halbjahresabschluss wollen wir einerseits an einer Fachtagung die aktuellen Branchenthemen ansprechen, zum anderen wollen wir anschliessend mit südamerikanischen Klängen fröhlich in den Sommer starten. Dass die Verantwortlichen des Kaufleutens von diesem Projekt sofort begeistert waren, ist für mich ein Zeichen, dass unser Event auch einem Bedürfnis entspricht. Ich war vergangene Woche an verschiedenen Werbeveranstaltungen, momentan wird da vor allem über KI und ihre Auswirkungen auf die Branche diskutiert. Dem wollen wir am Dienstag Rechnung tragen.» (red)