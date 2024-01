Radio SRF: Klaus Ammann moderiert «Samstagsrundschau»

Klaus Ammann ergänzt das Moderationsteam der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Er folgt ab Februar auf Oliver Washington, der als Kommunikationschef in das Departement von Bundesrat Beat Jans wechselte (persoenlich.com berichtete).

«In der ‹Samstagsrundschau› harte, aber faire Gespräche mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik zu führen, darauf freue ich mich sehr», wird Klaus Ammann in einer SRF-Mitteilung zitiert.

Der Wirtschaftsredaktor hat Geschichte, Russistik und Politikwissenschaften studiert. Nach Stationen bei den SRF-Regionaljournalen Ostschweiz und Zürich sowie dem «Rendez-vous» arbeitet er seit 2012 in der Wirtschaftsredaktion. Ammann hat sich während dieser Zeit laut Mitteilung «grosse Kompetenzen» in den Bereichen Energie-, Klima- und Umweltpolitik erarbeitet. Zudem weise er breite Erfahrungen und ein grosses Beziehungsnetz in der Wirtschaft auf. Die Sendung werde thematisch von Ammanns wirtschaftspolitischen Expertise profitieren.

Der 49-Jährige wird das kontroverse Interview im Wechsel mit Inlandredaktorin Eliane Leiser und Inlandredaktor Dominik Meier moderieren. (pd/cbe)