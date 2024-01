EJPD: Oliver Washington wird Kommunikationschef

Nach zwanzig Jahren verlässt Oliver Washington, Bundeshausredaktor von Radio SRF und Moderator der «Samstagsrundschau», SRF. Er wird Kommunikationschef des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, wie SRF mitteilt. Wie die Bundesveraltung schreibt, startet er seine neue Aufgabe am 8. Januar 2024.

Oliver Washington, Bundeshausredaktor von Radio SRF und Moderator der «Samstagsrundschau», verlässt Radio SRF und wechselt als Kommunikationschef ins Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD von Bundesrat Beat Jans.

Washington begann 2003 als Stagiaire beim Regionaljournal Zürich/Schaffhausen. In den vergangenen 20 Jahren war er in unterschiedlichen Funktionen für das Unternehmen tätig. So berichtete er ab 2014 als EU-Korrespondent aus Brüssel. Nach seiner Rückkehr 2019 stiess er zur Bundeshausredaktion von Radio SRF. Einen Namen machte sich der 51-jährige Washington unter anderem als Moderator der «Samstagsrundschau». Für seine Arbeit wurde er wiederholt ausgezeichnet. Zuletzt gewann er mit dem Podcast «Single in Europa» mehrere Journalistenpreise.

Washington studierte Soziologie, Geographie sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Zürich. Er ist Vater von zwei Kindern und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Bern.

Bis Ende 2023 wurde der Kommunikationsdienst des EJPD von Agnès Schenker und Christoph Lenz gemeinsam geführt (persoenlich.com berichtete). Beide wechseln ins Eidgenössische Departement des Innern (EDI). In einer Übergangsphase stellt Agnès Schenker die Kontinuität im Kommunikationsdienst des EJPD sicher, wie die Bundesverwaltung schreibt. (pd/wid)