SwissMediaForum: Klaus Schwab als Stargast in Luzern

Publiziert am 20.01.2026

Stargast des diesjährigen Swiss Media Forum (SMF), das am 7. und 8. Mai im KKL stattfinden wird, ist WEF-Gründer Klaus Schwab. Dies vermeldet SMF-Organisator Patrik Müller gegenüber persoenlich.com.

Schwab ist nach internen Querelen am diesjährigen World Economic Forum unerwünscht und erstmals seit fünfzig Jahren selber nicht vor Ort anwesend.

Am SwissMediaForum wird Schwab neben Bundespräsident Guy Parmelin, SRG-Generaldirektorin Susanne Wille und Migros-Chef Mario Irminger auftreten. (ma)