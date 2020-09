Arena: Klimajugend sagt Auftritt wegen Köppel ab

Effizienzprogramm

CH Media spart weitere 30 Millionen ein

CH Media spart weitere 30 Millionen Franken ein

Gespart werden soll bis Ende 2022 in allen Bereichen. Es kommt auch zu einem Stellenabbau.

Das Verlagshaus will in allen Bereichen sparen und die freiwerdenden Mittel in die Zukunft investieren. Das Ziel des Programms soll bis Ende 2022 erreicht werden. Es kommt zu einem Stellenabbau.