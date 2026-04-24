Sonntagspresse: Kommt der SonntagsBlick früher?

Publiziert am 24.04.2026

Das Medienunternehmen Ringier prüft nach Informationen von CH Media eine frühere Produktion und Zustellung vom SonntagsBlick. Das hätte auch Auswirkungen auf die SonntagsZeitung und die NZZ am Sonntag, wie das Medienhaus schreibt. Denn die drei Verlagshäuser würden sich die hohen Kosten der Zustellung am Sonntag teilen.

Die Kosten dürften laut CH Media Grund für die Überlegungen von Ringier sein. Spruchreif ist offenbar noch nichts. «Grundsätzlich gilt: Wir prüfen laufend, was für unsere Titel sinnvoll ist. Ankündigungen machen wir dann, wenn es etwas anzukündigen gibt», teilte eine Sprecherin von Ringier dem Medienhaus mit. Tamedia und NZZ äussern sich nicht zu möglichen strategischen Überlegungen anderer Verlage, wie sie CH Media mitteilten. (sda/spo)