SRF: Konrad Weber verlässt das Leutschenbach

von Edith Hollenstein

Konrad Weber verlässt SRF nach neun Jahren auf Ende August. «Die nächste Station meiner Reise ist noch offen. Ich bin gespannt, wo ich meine Erfahrung im Bereich digitaler Strategien, Transformation und Leadership künftig einbringen darf», schreibt er auf Twitter.

Weber startete 2011 bei SRF und wechselte 2017 intern. Seit 2018 arbeitete er im damals unter Hansruedi Schoch neu geschaffenen Team «Leitung Digitales Angebot» zusammen mit Dominik Stroppel, Ursula Schubiger, Graziella Luggen und Kerstin Weisbach. Das Team, das heute Röbi Ruckstuhl (Programmleiter a.i.) sowie Gert von Manteuffel (Digitalchef in der Geschäftsleitung) unterstellt ist, war vorher als Teil der Programmabteilung für sämtliche Abteilungen im Haus verantwortlich für die Steuerung des digitalen Angebots sowie die Weiterentwicklung der digitalen Strategie. «Während dieser Zeit entwickelten wir die bestehende Digitalstrategie weiter, lancierten eine neue Social-Media-Strategie, bauten das digitale Ausbildungsangebot um und unterstützten die Inhaltsabteilungen beim Ausbau ihrer digitalen Angebote», so Weber gegenüber persoenlich.com.

«Braucht Mut»

Ohne fixe Stelle in neue Gefilde aufzubrechen: Es brauche «einigen Mut, in der aktuellen Corona-Situation einen sicheren Hafen wie SRF zu verlassen», so Weber. «Doch, wer nichts wagt, gewinnt nichts. Ausserdem kann man nicht ständig Change predigen und selbst diesen Wandel nicht leben». Ob er künftig fix für ein Unternehmen arbeiten werde, im Mandatsverhältnis oder selbstständig, sei offen.

Weber hat an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur 2013 das Studium in Journalismus und Organisationskommunikation abgeschlossen. 2016 absolvierte er an der D.School des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam einen berufsbegleitenden Studiengang in Design Thinking. 2017 und 2018 studierte er in London berufsbegleitend bei Hyper Island Digital Management und schloss dieses Studium mit einem Master of Arts ab.