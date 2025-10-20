Publiziert am 20.10.2025

Energy Zürich verzeichnete im dritten Quartal 2025 4,5 Millionen Sessions. An zweiter Stelle folgen Energy Bern und Vintage Radio mit je 3,4 Millionen. Damit belegen drei Ringier-Radios die Top-Plätze. An vierter Stelle folgt mit Radio Pilatus der erste Sender von CH Media, der in den Monaten Juli, August und September 2,5 Millionen Streaming-Sessions verzeichnete. Diese Zahlen hat die Firma Mediapulse veröffentlicht.

Sowohl Ringier als auch CH Media erreichten gut 14 Millionen Sessions. Pro Sender verzeichnete Ringier durchschnittlich 1,4 Millionen Sessions, CH Media erreichte im Schnitt 1 Millionen.

Bei den gehörten Stunden (Total Duration [hours]) liegt CH Media im dritten Quartal bei 24,7 Millinoen., während die Energy-Gruppe bei 17,0 Mio. liegt.

Während Ringier primär auf regional verankerte Energy-Stationen (Zürich, Bern, Basel, Luzern, St. Gallen) sowie thematische Spartensender (Energy At Work, Energy 80s, Schlager Radio, Rockit Radio) setzt, fährt CH Media eine breitere Diversifikationsstrategie mit starken regionalen Marken und verschiedenen Spartensendern.

Mediapulse erfasst für das Radio Streaming Data erfasst quartalsweise alle Zugriffe auf die Webstreams teilnehmender Schweizer Radiosender. Gezählt werden Sessions mit einer Dauer von über 60 Sekunden bis maximal 24 Stunden, ausschliesslich aus der Schweiz. Ein Vergleich mit dem Vorjahresquartal ist nicht möglich, da es die Messung der Radiostreams erst seit Anfang 2025 gibt. (pd/nil)