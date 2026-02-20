ZDF: Korrespondentin wegen KI-Video abgezogen

Publiziert am 20.02.2026

Der deutsche öffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF hat seine New York-Korrespondentin Nicola Albrecht nach einem fehlerhaften Beitrag mit sofortiger Wirkung abberufen. Unter anderem hatte sie den Angaben nach mit Künstlicher Intelligenz (KI) generiertes Material genutzt.

Bei der Überprüfung sei man zu dem Schluss gekommen, dass «die Verstösse gegen ZDF-Richtlinien und journalistische Standards schwer wiegen», hiess es in einer Mitteilung des Senders.

Die Korrespondentin hatte den Angaben zufolge für die Redaktionen «Mittagsmagazin» und «Heute Journal» über die Angst von Kindern unter anderem in New York vor den Festnahmen der US-amerikanischen Einwanderungsbehörde ICE berichtet. Der Beitrag für das «Mittagsmagazin» sei nicht zu beanstanden gewesen, sei jedoch von der Korrespondentin für das «Heute Journal» angepasst worden.

«In der neuen Fassung verwendete sie zwei Videoszenen aus dem Netz», hiess es in der Mitteilung. Davon habe eine Szene aus einem völlig anderen Kontext gestammt, die andere Szene sei KI-generiert gewesen.

Massnahmenkatalog in Erarbeitung

Das ZDF erläuterte, dass das KI-generierte Material gemäss internen Regeln nicht ohne journalistische Begründung und ohne Einordnung hätte verwendet werden dürfen. «Eine nach journalistischen Standards erforderliche Überprüfung der anderen Videoszene und ihres Ursprungs ist nicht erfolgt», hiess es. Der Schlussredaktion des «Heute Journal» hätte dies bei der Abnahme des Beitrags auffallen müssen.

Laut ZDF-Chefredaktorin Bettina Schausten sei der Schaden gross. Es gehe im Kern um die Glaubwürdigkeit der ZDF-Berichterstattung. «Wir erarbeiten zurzeit einen Massnahmenkatalog, um mit aller Konsequenz sicherzustellen, dass die hohen journalistischen Standards, denen wir verpflichtet sind, jederzeit und uneingeschränkt eingehalten werden», wird Schausten zitiert. (sda/spo)