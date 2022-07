20 Minuten: Künstliche Intelligenz verfasst Newsletter

20 Minuten und 20 minutes unterstützen ab sofort ihre Userinnen und User dabei, keine für sie wesentlichen Inhalte zu verpassen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Interessen der Leserschaft seien vielfältig und unterschiedlich, zudem bestehe ein zunehmender Bedarf, Medieninhalte anhand der eigenen Interessen zu konsumieren. Darauf reagiert 20 Minuten mit einem auf die einzelnen Userinnen und User massgeschneiderten Newsletter. Dabei werden nur ungelesene Artikel im täglichen Newsletter inkludiert, gemäss der präferierten Ressorts, Themen und dem Leseverhalten der jeweiligen Userinnen und User. Der Newsletter ist ab Dienstag in Deutsch und Französisch verfügbar und wird wochentags um 20.30 Uhr versandt. Interessierte können sich ab sofort in ihrem Nutzerprofil, das über das Cockpit erreichbar ist, für den Newsletter registrieren.

«Wir wollten einen Newsletter entwickeln, welcher so individuell ist wie unsere Userinnen und User», wird Marco Di Bernardo, Chief Technology & Product Officer, zitiert. «Er ist so konzipiert, dass er auf die relevanten Inhalte hinweist, die im hektischen Alltag untergingen. Damit bietet er für unsere registrierten Nutzerinnen und Nutzer einen tollen Mehrwert.»

Chefredaktor Gaudenz Looser ergänzt «Ein Besuch auf der 20-Minuten-App vermittelt immer eine Momentaufnahme der aktuellen Newslage. Dank unserem speziell konzipierten Newsletter erfahren die Userinnen und User neu auch dann alles Wichtige, wenn sie sich mal einen halben Tag lang auf etwas anderes als auf die News konzentriert haben.»

20 Minuten verzeichnet innerhalb eines Jahres infolge der «my 20 Minuten-Kampagne» laut eigenen Angaben bereits über 500'000 Registrationen. Dank dieser Logins sei es nun möglich als Mehrwert für die Userinnen und User individuelle Nutzungserlebnisse zu schaffen. Neben dem personalisierten Newsletter wurde Anfang Juli mit «My View» eine personalisierte, grossflächige Ansicht eingeführt sowie Anfang Jahr das Multilanguage-Feature, welches neben den Landessprachen die automatisierte Übersetzung der redaktionellen Inhalte in neun weitere Sprachen ermöglicht, um die Information und Integration weiterer Gesellschaftsgruppen zu erschliessen. (pd/cbe)