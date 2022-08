Untersuchung: Kurt Pelda äussert sich zur Befragung

Wie persoenlich.com am Montag exklusiv berichtete, hat Sonderermittler Peter Marti auch bekannte Journalisten wie Res Strehle,Thomas Knellwolf, Marcel Gyr oder Kurt Pelda wegen ihrer Berichterstattung über die «Crypto-Affäre» befragt. Letzter hat jetzt gegenüber Insideparadeplatz zu dieser Vorladung in einem Gerichtsaals des Zürcher Obergerichts Stellung genommen. Er habe sich eher wie ein Beschuldigter gefühlt, so Pelda. Marti habe wissen wollen, woher Tamedia, der damalige Arbeitgeber von Pelda, die Informationen habe. Er habe sich daraufhin auf den Quellenschutz und das Informationsgeheimnis berufen. Ausser Marti und Pelda sei niemand dabei gewesen, so der frühere Weltwoche- und heutige CH-Media-Mitarbeiter weiter. Marti habe ihn befragt und gleichzeitig Protokoll geführt. Bei der späteren Einsicht sei ihm aufgefallen, dass Antworten, die dem Sonderermittler nicht gefallen hätten, einfach verkürzt wiedergegeben wurden. Für Pelda war die Vorladung ein Einschüchterungsversuch. «Wegen so einer Lappalie den ganzen Justiz-Zirkus aufbieten?» kritisiert der prominenten Kriegsreporter gegenüber Insideparadeplatz.

Bemerkenswert, dass sich die ganze Berichterstattung über den Einsatz des Sonderermittlers fast ausschliesslich auf das Verhältnis zwischen Bundesrat Berset und dem Ringier-Konzern und dessen CEO, Marc Walder, beschränkt. Die Tatsache, dass der Sonderermittler auch Journalisten von Tamedia und der NZZ wegen der «Crypto-Affäre» befragt hatte, wurde in den grossen Tageszeitungen weggelassen. (ma)