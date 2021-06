SRF TV: Larissa Rhyn neu im Bundeshaus-Team

Larissa Rhyn hat an der Universität Zürich den Bachelor of Arts in Sozialwissenschaften mit Hauptfach Politikwissenschaft erworben, wie aus einer Mitteilung von SRF hervorgeht.

Den Master in International Affairs mit Schwerpunkt Sicherheitspolitik und Friedens- und Konfliktforschung hat sie am Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) in Genf 2017 abgeschlossen. Ihren Einstieg in den Journalismus absolvierte die Zürcherin bei der Südostschweiz, wo sie ab Frühling 2012 während drei Jahren als freie Journalistin tätig war.





Endlich wieder mehr Bild und Ton, dafür (schweren Herzens) etwas weniger Text. Ich freue mich sehr, ab September Teil des Bundeshausteams von @srf zu sein! Danke den Kolleginnen und Kollegen der @nzz für tolle zweieinhalb Jahre, die natürlich weit mehr waren als ein Abstecher! https://t.co/MF4aUp0LZD — Larissa Rhyn (@larissa_rhyn) June 7, 2021



Nach beruflichen Abstechern – unter anderem zum EDA, wo sie für die Schweizer Botschaft in Madrid tätig war, oder zum Centre on Conflict, Developement and Peacebuilding in Genf – fand Larissa Rhyn 2018 mit einem Praktikum bei der «SRF Tagesschau» zurück zum Journalismus. Im Anschluss wechselte sie Anfang 2019 für ein Volontariat zur NZZ. Seit zwei Jahren ist sie für die Neue Zürcher Zeitung als Bundeshaus-Redaktorin tätig. Im September 2021 folgt nun die Rückkehr zu SRF, wo sie zur TV-Bundeshaus-Redaktion in Bern stossen wird.

Urs Leuthard, Leiter der Bundeshaus-Redaktion, lässt sich wie folgt zitieren: «Larissa Rhyn ist nicht nur eine sehr talentierte, dossiersichere Journalistin, sie hat auch in verschiedenen Video-Produktionen für die 'NZZ' ihre Auftrittskompetenz unter Beweis gestellt. Ich bin überzeugt, dass sie unser Team ideal ergänzen wird.» (pd/lol)