Publiziert am 20.01.2025

Im Durchschnitt sahen 882'000 Menschen die zweistündige Übertragung am 18. Januar, was einem Marktanteil von 80,6 Prozent entspricht, wie der Sender am Montag mitteilte. Der Livestream auf der SRF-Website und in der SRF Sport App wurde mehr als 350'000 Mal abgerufen.

Eine Woche zuvor hatte bereits der Riesenslalom in Adelboden hohe Zuschauerzahlen verzeichnet. Den zweiten Durchgang verfolgten durchschnittlich 843'000 Personen, was einem Marktanteil von 77,8 Prozent entspricht. Dies ist der höchste Wert seit der Umstellung der Messmethode im Jahr 2013. In der Schlussphase, als mit Marco Odermatt, Thomas Tumler und Loic Meillard drei Schweizer Athleten um den Sieg fuhren, schalteten bis zu 974'000 Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Empfangsgeräte ein.

Die SRG produzierte die Weltcuprennen im Berner Oberland und stellte das internationale TV-Signal bereit. Die fünf alpinen Skirennen der Männer im Berner Oberland führten in den vergangenen neun Tagen zu sechs Schweizer Podestplätzen. (pd/nil)