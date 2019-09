Tamedia: «Le Matin» mit neuer App und frischem Logo

«Le Matin» präsentiert sich seinen Leserinnen und Lesern mit neuem Logo und Outfit. Seit Donnerstag bietet die laut eigenen Angaben am drittmeisten besuchte Westschweizer Informationswebseite eine grafisch moderne und optimierte App. «Le Matin.ch» will sich damit fit für die Zukunft machen, wie Tamedia in einer Mitteilung schreibt.

Um auf die Neulancierung hinzuweisen und lematin.ch als digitales Newsportal zu verankern, unterstreicht ein neues orange-weisses Logo in überarbeiteter Schrift den modernen Auftritt der Marke. «Das ist ein wichtiger und sehr emotionaler Moment, denn ‹Le Matin› übernimmt ab sofort eine vollständig digitale Identität, auch in der grafischen Gestaltung», so Laurent Siebenmann, Chefredaktor von «Le Matin.ch». «Wir haben mehrere Monate lang am neuen Look und an der visuellen Identität gearbeitet. Es war für mich wichtig, der Geschichte von ‹Le Matin› grafisch treu zu bleiben, die Marke aber für die Zukunft zu rüsten.»

Die Konfiguration von lematin.ch wurde überarbeitet und die bekannten «News piquantes» erhalten neu eine eigene Rubrik. Die digitalen Werke des Karikaturisten Valott, der neu zu lematin.ch gekommen ist, erhalten ebenfalls eine bessere Sichtbarkeit. Den Lesern von lematin.ch steht zudem ein kontinuierlicher Online-Informationsfluss zur Verfügung. Die neuen Formate, die das Team von «Le Matin.ch» seit Sommer 2018 lanciert hat, ergänzen das Angebot der beliebtesten Redaktion der Romands. Mit «L’oeil du Matin», «L’interview mobile», «Le petit oiseau», «L’interview indiscrète», «C’te équipe» – der Plattform für Sportinteressierte – und zahlreichen Videoreportagen, Kommentaren, Editos, Infografiken und Dossiers der Journalisten von «Le Matin.ch» seien die Leser ständig auf dem Laufenden.

«Le Matin.ch» hat im Januar 2019 mit 1,4 Millionen Unique Clients die höchste Besucherzahl im Internet seit der Gründung verzeichnet (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)