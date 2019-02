Seit dem 22. Juli 2018 erscheint «Le Matin» nur noch digital, die Printausgabe wurde damals eingestellt (persoenlich.com berichtete). Nun verzeichnet der Online-Auftritt im Januar mit 1,4 Millionen Unique Clients die höchste Besucherzahl seiner Geschichte, wie Tamedia in einer Mitteilung schreibt.

Gemäss den neusten Zahlen von Net-Metrix betrug die Zunahme der Besucherzahl auf lematin.ch im Januar 28,6 Prozent. «Die neusten Zahlen belegen, dass der Titel auch als reines digitales Angebot von der Leserschaft sehr geschätzt wird», folgert Tamedia daraus.

«Dieser Rekordwert ist eine tolle Entschädigung für die Leistung, die wir mit unserem engagierten Team erreicht haben. Unser Dank gilt der gesamten Redaktion, welche unermüdlich für diesen gemeinsamen Erfolg gearbeitet hat», so Laurent Siebenmann, Chefredaktor «Le Matin» in der Mitteilung. Weiter sei er Ausdruck für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Redaktionen von «Le Matin» und «20 minutes». Im Januar seien auch erstmals Le-Matin-Storys erfolgreich auf 20minutes.ch publiziert worden.

Ein weiterer Grund für den Anstieg: Eigenleistungen, die Redaktion in den letzten Wochen publiziert hat, seien nicht nur von den Westschweizer Medien übernommen worden, sondern auch in Frankreich, etwa durch «Le Parisien», die «Huffington Post», France 2, LCI, BFMTV und von Thierry Ardisson in seiner Sendung «Les Terriens du Samedi» auf C8. (pd/eh)