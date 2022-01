Surprise: Lea Stuber wird Reporterin

Die Redaktion des Strassenmagazins Surprise wird ab Januar durch Lea Stuber bereichert, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie tritt die Nachfolge von Reporter Simon Jäggi an, der im November zu SRF wechselte ( persoenlich.com berichtete ). Lea Stuber wird für Surprise als Reporterin mit 40-Prozent-Pensum und Lebensmittelpunkt in Bern und Biel unterwegs sein.