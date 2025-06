NZZ: Leiko Ikemura gestaltet Kunstausgabe

Publiziert am 13.06.2025

Die «Neue Zürcher Zeitung» erscheint am Samstag, 14. Juni 2025, als Kunstausgabe, gestaltet von der Malerin und Bildhauerin Leiko Ikemura, heisst es in einer Mitteilung. Die Ausgabe präsentiert Werke der Künstlerin, die in ihren Malereien, Zeichnungen und Skulpturen die Verbindungen zwischen Mensch, Natur und Landschaft erforscht.

Die Kunstausgabe wird durch ein Interview von Roman Bucheli, stellvertretendem Ressortleiter Feuilleton der NZZ, mit der Künstlerin ergänzt. Darin erklärt Ikemura ihren künstlerischen Ansatz: «Ich hoffe, als Mensch zwar aufrecht zu sein, aber ich gehe nie den direkt zielorientierten Weg. Lieber lasse ich mich auf Seitenwege verführen.»

Parallel zur Kunstausgabe hat Leiko Ikemura eine Serie exklusiver Glaswerke für die NZZ geschaffen. Die vier Objekte stellen Naturwesen dar – eine Katze, einen Hasen, Schmetterlingsflügel und einen liegenden Kopf – und sind in Rosa, Blau, Violett und Gelb gehalten. Sie nehmen Bezug auf Ikemuras zentrale Motive der Chimären, mythischer Hybride aus Mensch und Tier.

Die Glaswerke sind ab dem 14. Juni exklusiv im NZZ Shop erhältlich.

Leiko Ikemura, geboren in Japan, zählt zu den bedeutendsten Malerinnen und Bildhauerinnen der Gegenwart. Sie lebt in Berlin und lehrte an der Universität der Künste in Berlin. Ihre Werke sind international in bedeutenden institutionellen Sammlungen vertreten und werden weltweit museal ausgestellt. (pd/awe)