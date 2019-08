Die Radioschule Klipp+Klang plant die Nachfolge der Leitung und hat per März 2020 die Stelle der Geschäftsführung ausgeschrieben. Liselotte Tännler, die seit 2009 für alle Geschäfte der Schule verantwortlich ist, will kürzertreten und sich auf die Schulleitung und den Prozess der Leitungsnachfolge konzentrieren, heisst es in einer Mitteilung. Unter ihrer Leitung habe sich die Radioschule Klipp+Klang «inhaltlich stark entwickelt» und stehe mit ihren Bildungsangeboten für Radioschaffende sowie mit Radioprojekten für Kinder und Jugendliche und Integrationsprojekten «immer wieder für innovative Ideen und unkonventionelle Sichtweisen».

«Die Leitung der Radioschule Klipp+Klang ist eine ungemein spannende aber in vielen Belangen immer wieder sehr intensive Herausforderung. Für mich wird es Zeit, die Vielfalt der Verantwortung einzugrenzen und auf einzelne Themen und Inhalte zu fokussieren», wird Tännler zitiert. 2020 werde das 25-Jahr-Jubiläum der Radioschule gefeiert. «Das ist ein guter Zeitpunkt für Zepterübergaben und eine Verteilung der Verantwortung auf mehr als zwei Schultern», so die bald 61-Jährige, die ihr Pensum schrittweise reduzieren will.

Zwei Neue im Team

In den Sommermonaten gab es an der Radioschule personelle Wechsel, die gute Voraussetzungen für die geplanten Veränderungen in der Leitung schaffen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Anna Tavernini verantwortet nach dem Abschluss ihres Studiums in Kulturanthropologie und Zeitgeschichte seit Anfang Juli die Leitung des Bereichs Kinder+Jugend. Die erfahrene Radiofrau (Stadtfilter) und Ausbilderin sei seit sechs Jahren in verschiedenen Funktionen im Team der Radioschule. «Radio- und Audioprojekte mit Kindern und Jugendlichen zu initiieren und umzusetzen ist eine meiner grossen Leidenschaften», so die 34-Jährige.

Um die administrativen Belange des gesamten Kurswesens kümmert sich ebenfalls seit Anfang Juli Daniel Meister. Der 37-Jährige ist kaufmännischer Angestellter und bringt administratives Know-how sowie NPO-Erfahrung (Greenpeace) mit. Vor seinem Wechsel zur Radioschule Klipp+Klang war er bei einer mittelgrossen Schweizer Bank tätig. (pd/cbe)