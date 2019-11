NZZ: Letzte Klappe für das Filmmagazin «Frame»

Seit Februar 2014 hat die «NZZ am Sonntag» mit dem Magazin «Frame» die Leserschaft über aktuelle Filme und Hintergründe der Filmindustrie informiert und in Reportagen das Filmschaffen aus aller Welt nähergebracht. Die Filmberichterstattung bleibe für die NZZ zwar ein wichtiges Thema. Die bisherige Publikationsform hätte aber nicht mehr den heutigen Kundenbedürfnissen entsprochen. Deshalb setzt die NZZ im Bereich Film künftig verstärkt auf eine digitale Berichterstattung, heisst es in einer Mitteilung.

Im Zuge dieser Neuausrichtung wird das bisherige Magazin «Frame» bis Ende Jahr eingestellt. Die letzte Ausgabe erscheint am Sonntag, 8. Dezember 2019. Ab Anfang 2020 wird «Frame» durch einen wöchentlichen Filmnewsletter ersetzt, herausgegeben von der «NZZ am Sonntag». «Wir sind überzeugt, dass diese Lösung eine würdige Nachfolge für ‹Frame› darstellt. Sie trägt dem Medium Film in Wort, Bild und Ton Rechnung und entspricht damit auch den neuen Gewohnheiten des Medienkonsums», wird Denise Bucher, Redaktionsleiterin «Frame», zitiert.

Der Newsletter fasst die aktuelle Filmberichterstattung aus der «NZZ am Sonntag» und der «Neuen Zürcher Zeitung» zusammen. Wie schon bei «Frame» ist hierbei eine Zusammenarbeit mit dem Zurich Film Festival vorgesehen. In jeder Ausgabe sind zudem Besprechungen der jeweils aktuellsten Filme und Serien enthalten. Geplant sind auch Video- und Podcast-Beiträge zum Geschehen auf den Leinwänden und in der Serienwelt, heisst es weiter. (pd/cbe)