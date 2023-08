«Wetten, dass..?»: Letzte Sendung mit Thomas Gottschalk

Am 25. November wird Thomas Gottschalk seine 154. und damit seine letzte Ausgabe von «Wetten, dass..?» moderieren. Michelle Hunziker wird bei der Sendung aber nicht als Co-Moderatorin dabei sein, wie Blick und SRF berichten.



«Brauche keine junge, blonde Frau an meiner Seite»

Thomas Gottschalk teilte der Bild-Zeitung mit: «Ich brauche keine junge, blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo’s lang geht.» Wobei er klarstellt, dass er sie für die letzte Show eingeladen habe, um sich bei ihr zu bedanken.

Michelle Hunziker hat sich zu Gottschalks Aussage in der Bild gemäss Blick wie folgt geäussert: «Mein Thomas, charmant wie immer! Bis auf die letzten Meter. Danke für das jung und blond! Mittlerweile bin ich ja schon Oma.»

Wie SRF Blick mitteilt, liege die Entscheidung, dass Hunziker bei dieser Sendung nicht moderiert, bei ZDF als ausführendem Produzent der Sendung. Eine nahestehende, aber noch unbestätigte Vermutung ist, dass Hunziker möglicherweise als Gast an der Sendung teilnehmen wird.

«Ich danke dem Publikum»

«Um es mit George Harrison zu sagen: ‹All things must pass›, das gilt auch für mich und ‹Wetten, dass..?›», so Gottschalk in einer Mitteilung des ZDF. «Ich danke dem Publikum, das mich treu durch ein Leben als Showmaster begleitet hat und freue mich, zu diesem besonderen Anlass ein letztes Mal als Gastgeber durch die Sendung zu führen.»

Wie es mit der Sendung weitergehen wird, werde ZDF «zu gegebener Zeit» entscheiden. (yk)