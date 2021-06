Seit einigen Monaten ist bekannt: Das Wirtschaftsmagazin «Eco» mit Reto Lipp fällt den Sparmassnahmen zum Opfer (persoenlich.com berichtete). Nun steht am Montag, 21. Juni ab 22.25 Uhr, die letzte Ausgabe an.

Das SRF-Wirtschaftsmagazins feierte am 20. August 2007 Premiere auf SRF 1. Seither berichtete «Eco» mit Analysen, Interviews und Reportagen aus der Welt der Wirtschaft.

In der Best-of-Sendung vom Montag hält «Eco» Rückschau auf Zeiten grosser wirtschaftlicher Turbulenzen. In den Anfangszeiten des Magazins standen die US-Immobilienkrise und bald darauf eine weltweite Banken- und Finanzkrise im Mittelpunkt. Die UBS geriet an den Rand des Kollapses und musste vom Bund gerettet werden. Später liess die Euro-Schuldenkrise die Gemeinschaftswährung in ungeahnte Tiefen stürzen, was die Nationalbank zur Einführung eines Mindestkurses veranlasste. Und im letzten «ECO»-Jahr schüttelte die Coronakrise die Wirtschaft durch. In der Dernière ordnet der Zürcher Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann gemeinsam mit Moderator Reto Lipp die damaligen Geschehnisse aus heutiger Perspektive ein.

Sozusagen als Ersatz startet am Montag, 16. August auf dem gleichen Sendeplatz der neue, ebenfalls von Reto Lipp moderierte Wirtschaftstalk. Im Zentrum der halbstündigen Sendung stehen nicht nur grosse Wirtschaftsthemen, sondern beispielsweise auch Themen aus der Berufswelt, die nahe beim Publikum sind. Neben Stakeholdern aus der Wirtschaft kommen Stimmen aus der breiteren Bevölkerung zu Wort. (pd/eh)