20 Minuten: Live-Sendung und Sonderausgaben zum ESC in Basel

Publiziert am 18.05.2025

Zum Finale am Samstag produzierte 20 Minuten eine Live-Sendung aus dem Studio in Basel und betreute einen Liveticker, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Die Berichterstattung wurde unter der Leitung von People-Chefin Katy Ofner und Silvan Haenni, Leiter Spezialprojekte, durchgeführt.

20 Minuten richtete in Basel eigenes eine ESC-Redaktion mit Studio ein. Seit dem 11. Mai berichtete ein 28-köpfiges Team für die News- und Unterhaltungsplattform der TX Group.

Gedruckte Sonderbeilagen am Dienstag und Freitag

Bereits am 13. Mai 2025 erschien eine 24-seitige Sonderbeilage in allen deutschsprachigen Printausgaben. Diese bot Informationen zu Künstlern, Veranstaltungen und praktische Hinweise für ESC-Besucher in Basel. Eine zweite Sonderausgabe folgte am 16. Mai und wurde am Freitagabend in Basel verteilt.

Nach Angaben von Mehmet Inan, Chief Commercial Officer von 20 Minuten, konnte der Sondereffort zum ESC dank Kooperationen mit Werbepartnern wie Nivea und Vaudoise umgesetzt werden. Als nächstes Grossprojekt plant 20 Minuten die Berichterstattung zur Uefa Women's Euro 2025. (pd/nil)