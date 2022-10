Ringier/Rasch: Lohngleichheit gewährleistet

Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz (Rasch) haben sich erneut auf Lohngleichheit hin überprüfen lassen. Die Analyse wurde durch die Personalberatungsfirma Comp-On AG.ch nach den gesetzlichen Vorgaben des Bundes durchgeführt. Für die Einhaltung und Aufrechterhaltung der betrieblichen Lohngleichheit wird das Fair-ON-Pay+ Zertifikat beider Unternehmen bis 2024 ausgestellt.



«Es freut uns, dass uns das Zertifikat Fair-ON-Pay+ erneut bestätigt, dass sich unser Engagement für geschlechterbezogene Lohngleichheit als richtig erweist. Wir erachten eine faire und geschlechtsunabhängige Entlohnung als zwingende Voraussetzung, um als Arbeitgeberin am Markt attraktiv zu bleiben», lässt sich Christoph Haldi, Chief People Officer Ringier, in einer Mitteilung zitieren.



Malta Fazzari, Head HR Ringier Axel Springer Schweiz sagt: «Die Bestätigung über die anhaltende Lohngleichheit zeigt, dass wir eine geschlechtsunabhängige Gehaltsstruktur haben und Chancengleichheit in unserem Unternehmen gelebt wird. Das ist eines der Ziele, welches wir uns im Diversity & Inclusion Board gesetzt haben.»



Ein erster Nachweis zur Lohngleichheit bei Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz wurde 2020 erbracht. SGS (Société Générale de Surveillance) hatte den beiden Unternehmen das Zertifikat «Fair-ON-Pay+» bereits damals bis 2024 ausgestellt, heisst es in der Mitteilung weiter.



Neben dem Fair-ON-Pay+ Zertifikat haben Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz im Juni 2022 die EDGE-Zertifizierung erhalten. Edge steht für ‹Economic Dividends for Gender Equality› (wirtschaftlicher Erfolg durch Geschlechtergleichstellung) und ist ein globaler Zertifizierungsstandard zur Bewertung der Chancengleichheit in Unternehmen. Die Zertifizierung misst und bewertet die Firmen in verschiedenen Bereichen wie etwa Rekrutierung, flexiblen Arbeitszeitmodellen, Elternurlaub und die strategische Prioritätensetzung der Unternehmensleitung hinsichtlich geschlechtsspezifischer Themen. (pd/mj)