20 Minuten | Razzia: «Lukas Hässig ist ein ideales Opfer»

Publiziert am 17.06.2025

Die TX Group stellt die Printausgabe von 20 Minuten per Ende Jahr ein. Bis zu 80 Vollzeitstellen sollen abgebaut werden, als Grund werden sinkende Erträge genannt (persoenlich.com berichtete). «Der Bruch ist während Corona gekommen», so Redaktionsleiter Christian Beck im persoenlich.com-Podcast. Verleger Matthias Ackeret empfindet dies als «Schockwelle durch die mediale Welt».

Für Aufsehen sorgte eine Hausdurchsuchung bei Inside-Paradeplatz-Herausgeber Lukas Hässig. Staatsanwaltschaft und Polizei durchsuchten Redaktion und Privatwohnung des Journalisten, der mehrere Finanzskandale aufgedeckt hatte. «Hässig ist natürlich ein ideales Opfer für so etwas», kommentiert Ackeret. Es ist die erste Hausdurchsuchung in einer Schweizer Medienredaktion seit 30 Jahren.

Bei den Cannes Lions wurden 141 Schweizer Arbeiten eingereicht – 25 bis 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Paradoxerweise fahren aber weniger Kreative an die Côte d'Azur. «Dafür sind mehr Sales-Leute in Cannes», stellt Beck fest. Und auch ein Thema: persoenlich.com feiert das 25-jährige Bestehen mit einer Jubiläumsveranstaltung im Kaufleuten Zürich.

