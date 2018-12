Den Skandal um Pierin Vincenz, Ex-CEO von Raiffeisen, hat Lukas Hässig im Alleingang aufgedeckt. Der Herausgeber des Bankenmagazins «Inside Paradeplatz» kenne noch mehr brisante Geschichten aus der Finanzindustrie, wie das Schweizer Fernsehen (SRF) in einer Mitteilung schreibt. Am Montagabend wird der Wirtschaftsjournalist in der Sendung «Schawinski» aufs Jahr 2018 zurückblicken.

Hässig schreibt seit vielen Jahren äusserst kritisch über die «Grossen» des Finanzplatzes. Diese verlangen immer wieder, dass der Investigativjournalist seine Berichterstattung einstellt oder versuchen ihn gar mit Klagen einzuschüchtern. Der 54-Jährige packt jedoch weiter brisante Geschichten der Finanzindustrie aus. Bei Roger Schawinski wird er am Montagabend Bilanz ziehen: Welche fünf Schweizer Firmen verzeichneten 2018 die grössten Flops? (pd/as)