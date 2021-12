Das Komitee «Luzerner Medienvielfalt» engagiert sich für die Unterstützung des nationalen Medienpakets, über das am 13. Februar an der Urne abgestimmt wird.

Im Kanton Luzern erscheinen laut der Mitteilung vom Freitag über ein halbes Dutzend Regionalzeitungen und weitere Publikationen. Sie seien das Rückgrat für lokale und regionale Berichterstattung. Für den Erhalt dieser lokalen und regionalen Berichterstattung will sich das Komitee Luzerner Medienvielfalt nach eigenen Angaben einsetzen.

In den letzten Jahren seien nämlich die Werbeeinnahmen der Medien stark gesunken und ohne Unterstützung seien sie in ihrem Überleben gefährdet, heisst es in der Mitteilung weiter. Dem Komitee gehört unter anderem die Luzerner Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger an. (sda/cbe)