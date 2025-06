Publiziert am 19.06.2025

GaultMillau hat ein neues Magazin mit dem Titel «Bella Italia» veröffentlicht. Die Sonderausgabe stellt 150 italienische Restaurants in der Schweiz vor und präsentiert italienische Produkte, heisst es in einer Mitteilung.

Das Magazin gliedert sich in drei Regionen: 100 Restaurants in der Deutschschweiz sowie je 25 Adressen in der Romandie und im Tessin. Die Bandbreite reicht von gehobenen Hotels bis zu lokalen Pizzerien. Besonders empfohlene Restaurants erhalten das Label «Ristorante del Cuore».

Neben den Restaurantporträts enthält das Magazin Reportagen über italienische Produzenten. Dazu gehören Berichte über Chianina-Rinder im Piemont, Gamberi rossi in Sizilien und ein Weingut in der Toskana.

Das Projekt wird von den Partnern Cornèrcard, Bindella, Bianchi und S. Pellegrino unterstützt. Die Ausgabe erscheint am 20. Juni als Beilage zur Schweizer Illustrierten und am 26. Juni mit der Handelszeitung.

Die vorgestellten Restaurants sollen künftig regelmässig auf dem GaultMillau-Channel präsentiert werden. (pd/awe)