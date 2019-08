Ende Oktober 2019 wird die erste Ausgabe des Grosseltern-Magazins in Deutschland erscheinen. Der Schweizer Verlag 3G Media in Baden hat mit dem Verlag Prix Medien aus Wuppertal einen Lizenzvertrag für das Grosseltern-Magazin in Deutschland unterschrieben, heisst es in einer Mitteilung dazu. Prix Medien nutze das publizistische Konzept sowie ausgewählte Inhalte des Grosseltern-Magazins.





«Ich war immer der Überzeugung, dass man das Grosseltern-Magazin nicht einfach für den gesamten deutschsprachigen Raum konzipieren und produzieren kann, sondern auf die jeweiligen regionalen Eigenheiten der Menschen eingehen muss», wird Verleger Dominik Achermann, in der Mitteilung zitiert. Ein entsprechender Partner, der ebenfalls dieser Überzeugung ist, war deshalb eine Voraussetzung für den Schritt über die Schweizer Grenze hinaus.

Das «Großeltern-Magazin» werde auf Omas und Opas in Deutschland ausgerichtet sein. Das Aussehen und die Inhaltsstruktur würden sich an der Schweizer Vorlage orientieren. Die Neulancierung startet in Deutschland mit einer Auflage von 70‘000 Exemplaren, mit denen die Herausgeber rund 200‘000 Grossmütter und Grossväter in Deutschland erreichen wollen. In der Schweiz erscheint das Heft seit August 2014. (pd/wid)