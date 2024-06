Publiziert am 17.06.2024

Nach zweijährigem Engagement in der Kommunikationsbranche kehrt Lehmann in sein angestammtes Gebiet zurück. Er wird die redaktionelle Hauptverantwortung für die Tageszeitung Freiburger Nachrichten sowie für die Wochenzeitungen Der Murtenbieter und Anzeiger von Kerzers übernehmen.



Zudem soll er im Rahmen der geplanten Zusammenarbeit mit Radio Freiburg die Entwicklung der neuen gemeinsamen Digitalplattform vorantreiben. Die dreiköpfige Redaktionsleitung bleibt gemäss

Communiqué erhalten.



Der 54-jährige Marc Lehmann arbeitete in den letzten beiden Jahren für die Denkfabrik Avenir Suisse. Zuvor war er bei Radio und Fernsehen SRF tätig. (sda/nil)