Swissinfo: Marc Leutenegger ergänzt Chefredaktionsteam

Per November verstärkt Marc Leutenegger das Chefredaktionsteam des internationalen Onlinemediums SWI swissinfo.ch. «Marc Leutenegger steht für einen Journalismus ein, der in die Tiefe geht. Und er bringt viel Erfahrung mit, wie man Teams für Veränderungen motiviert. Auch auf die Chefredaktion SWI swissinfo.ch warten in den kommenden Jahren grosse Herausforderungen, Marc Leutenegger wird die Entwicklung unseres multimedialen Informationsangebotes inhaltlich entscheidend mitprägen», wird Larissa M. Bieler, Direktorin und Chefredaktorin SWI swissinfo.ch, in der Mitteilung zitiert.

Der 42-Jährige ist in Winterthur geboren und aufgewachsen. Nach der Matura und einem längeren Aufenthalt in den Vereinigten Staaten studierte er Deutsch und Philosophie in Zürich und unterrichtete Deutsch an Gymnasien in der Nordostschweiz. Im Jahr 2006 kam er als Volontär zum Landboten, wo er in der Folge verschiedene Positionen bekleidete. Im Jahr 2014 übernahm er die Leitung der Redaktion des Stadtteils und wurde Mitglied der Redaktionsleitung.

Leutenegger übernimmt zusätzlich die Leitung der Redaktion Schweiz. Balz Rigendinger, bisheriger Leiter Redaktion Schweiz, konzentriert sich neu ab Dezember 2020 auf die Umsetzung des strategischen Angebots von SWI swissinfo.ch.

Auf Veronica De Vore, die im August in die Chefredaktion gewählt wurde, folgt zudem Virginie Mangin (44) als neue Leiterin der englischsprachigen Redaktion. Zuletzt berichtete Virginie Mangin aus China und schrieb Nachrichten und Reportagen sowohl für englisch- als auch für französischsprachige Medien (BBC, Le Figaro, France 24) (pd/wid)