Meier + Cie: Marcel Kohler wird Verwaltungsratspräsident

Medienmanager Marcel Kohler wird neuer Verwaltungsratspräsident des Schaffhauser Medienhauses Meier + Cie AG, die unter anderem die Schaffhauser Nachrichten herausgibt. Er folgt auf Beat Lauber, Präsidiumsmitglied im Verband Schweizer Medien, der dem Verwaltungsrat als Mitglied erhalten bleibt. Der Wechsel an der Unternehmensspitze stand im Zentrum der Generalversammlung vom Donnerstag, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit Marcel Kohler übernehme ein Schaffhauser das Präsidium der Meier + Cie AG. Kohler war von 2006 bis im Juli 2022 Geschäftsführer von 20 Minuten innerhalb der Zürcher TX Group. Er verantwortete in dieser Funktion die 20-Minuten-Gruppe in der Schweiz, in Österreich und in Luxemburg mit rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Marcel Kohler ist seit den 1980er-Jahren in der Medienbranche tätig und bringt ein grosses Know-how insbesondere auch im digitalen Bereich mit, wie es weiter heisst. 2015 wurde er zudem zum «Schweizer Medienmanager des Jahres» gekürt. Im April 2022 erfolgte seine Wahl in den Meier-Verwaltungsrat, dessen Leitung er nun übernimmt.

«In den vergangenen Monaten habe ich mich vertieft in die Geschäfte der Meier + Cie AG eingearbeitet und freue mich nun sehr auf meine Aufgabe als Präsident», wird Marcel Kohler in der Mitteilung zitiert. «Die zentrale Herausforderung bleibt der tiefgreifende Medienwandel. Ziel ist es, ein tragfähiges Geschäftsmodell für ein regionales, digitales Informationsangebot zu schaffen.»

Kohlers Vorgänger Beat Lauber gehört seit 2015 dem Verwaltungsrat der Meier + Cie AG an, seit 2021 in der Rolle des Präsidenten. Lauber bleibt dem Gremium als Mitglied erhalten und wird so weiterhin «seine reiche Branchenerfahrung einbringen», heisst es. Dem Verwaltungsrat gehören zudem Mathis Zimmermann (Vizepräsident), Martin Rapold und Florian Hotz an. (pd/cbe)