Meier + Cie: Marcel Kohler wird Verwaltungsrat

Personelle Veränderungen an der Unternehmensspitze standen im Zentrum der Generalversammlung der Meier + Cie AG, die unter anderem die Tageszeitung Schaffhauser Nachrichten herausgibt. Derweil sich die Schaffhauser Unternehmerin Claudia Ellenberger nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt hat, wurde Medienspezialist Marcel Kohler neu gewählt, heisst es in einer Mitteilung.

Die aus dem Verwaltungsrat ausscheidende Claudia Ellenberger bestimmte die Geschicke des Schaffhauser Medienhauses seit 2017 mit. Sie brachte insbesondere ihre Erfahrung als Unternehmerin und ihren Innovationsgeist in das Gremium ein, engagiert sich in der traditionell mit der Meier + Cie AG verbundenen Stiftung «Hilfe für Armenien» und organisierte 2021 die Fotoausstellung «Leben in der Stadt Schaffhausen» der Brüder Bruno und Eric Bührer. Ein besonderes Anliegen waren ihr in ihrer Amtszeit laut Mitteilung die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und die soziale Verantwortung des Unternehmens gegenüber den Mitarbeitern.

Der aus Schaffhausen stammende und in Uhwiesen wohnhafte Marcel Kohler ist seit 2006 und noch bis Juli Geschäftsführer von 20 Minuten innerhalb der Zürcher TX Group (persoenlich.com berichtete). Er verantwortet in dieser Funktion die 20-Minuten-Gruppe in der Schweiz, in Österreich und Luxemburg mit rund 400 Mitarbeitern. Marcel Kohler ist seit den 1980er-Jahren in der Medienbranche tätig und bringt laut Communiqué ein grosses Know-how insbesondere auch im digitalen Bereich mit. Unter seiner Leitung habe sich 20 Minuten zu einer der erfolgreichsten Schweizer Medienmarken entwickelt. 2015 wurde er zudem zum «Schweizer Medienmanager des Jahres» gekürt.

Präsidiert wird der Verwaltungsrat weiterhin von Beat Lauber. Die weiteren Mitglieder sind Vizepräsident Mathis Zimmermann, Martin Rapold und Florian Hotz.

Rasch erledigt waren an der Generalversammlung vom Donnerstag die weiteren Geschäfte. Die Meier + Cie AG schliesst das stark von den Einflüssen der Coronapandemie geprägte Geschäftsjahr 2021 solide ab, wie es abschliessend heisst. (pd/cbe)