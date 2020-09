Als Style Director wird Palek als Ressortleiterin die Fashion-Seiten des weltweit erscheinenden Magazins verantworten, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Vor der Zeit bei der Warenhauskette, die im Frühjahr einen neuen Besitzer erhielt, verantwortete Palek die Kommunikation der Schweizer Premium-Strumpfmarke Fogal.

Davor war sie als Journalistin tätig, so bei der NZZ am Sonntag, bei Bolero und Annabelle. «Ich freue mich sehr, wieder als Journalistin und ganz besonders bei Monocle tätig zu sein. Meine Leidenschaft für relevante Stories und Ästhetik werde ich in dieser Position mit Freude einbringen», lässt sich Palek zitieren.







«Mit Marcela haben wir eine ausgewiesene Expertin an Bord geholt, die sich nicht nur bestens mit der Modewelt auskennt, sondern auch ein Gespür für Marken hat», so Tyler Brûlé.

Mit Monocle und der Schwesteragentur Winkreative setzt Brûlé verstärkt auf den Zürcher Standort: «Zürich liegt ideal zwischen Paris, Mailand und München und die letzten Monate haben gezeigt, dass sich insbesondere der DACH-Markt schneller erholen wird», so Tyler Brûlé.

Über die letzten Monate hat Monocle stark in neue Produkte investiert und unter anderem ein neues Digitalangebot lanciert, dennoch bleibt das Unternehmen dem Print treu: «Wir glauben weiterhin, dass es einen Markt für Qualitätsmedien gibt, und investieren in Print. Das Feedback unserer Leserschaft und unserer Anzeigenkunden gab uns in den letzten Monaten recht.» (pd/lol)