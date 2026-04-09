Publiziert am 09.04.2026

An der 54. Generalversammlung der Meier + Cie AG haben die Aktionäre Marco Spadin einstimmig in den Verwaltungsrat gewählt. Er übernimmt das Vizepräsidium von Mathis Zimmermann, der nach 21 Jahren aus dem Gremium ausscheidet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Spadin hat in Fribourg Rechtswissenschaften studiert, an der Universität Zürich promoviert und dort auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Seit 2002 ist er im Besitz des Anwaltspatents. Heute ist er Partner in einer Zürcher Wirtschaftskanzlei, wo er sich unter anderem auf Gesellschafts- und Stiftungsrecht konzentriert.

Neben dem Verwaltungsratsmandat übernimmt Spadin auch den Vorsitz im Stiftungsrat der Carl Oechslin Stiftung, die als Mehrheitsaktionärin die Geschicke der Meier + Cie massgeblich mitbestimmt. Zimmermann hatte dieses Amt 15 seiner insgesamt 20 Jahre im Stiftungsrat inne.

Verwaltungsratspräsident Marcel Kohler würdigte den Abtretenden für sein «langjähriges und immenses Engagement» und dessen prägenden Einfluss auf Organisation, Strukturen und Journalismus des Unternehmens.

Das Schaffhauser Medienhaus, das unter anderem die Schaffhauser Nachrichten herausgibt, schreibt nach eigenen Angaben weiterhin schwarze Zahlen. Die Geschäftsleitung führt das auf innovative Projekte, die hauseigene Kommunikations- und Digitalagentur als neue Einnahmequelle sowie auf konsequente Kostendisziplin zurück. Gleichzeitig bleibe das Umfeld für Medienunternehmen anspruchsvoll – wie zuletzt die Rettungsaktion beim Schaffhauser Fernsehen (SHf) gezeigt habe (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)