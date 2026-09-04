Der Chefredaktor von Swissinfo, Mark Livingston, tritt zurück. Wie er auf LinkedIn bekanntgibt, werde er noch bis Ende März 2027 bei der mehrsprachigen Plattform arbeiten, die für ein Teil des Auslandangebots der SRG zuständig ist.

Swissinfo durchläuft eine Reorganisation und wird neu aufgestellt, wobei die damit verbundenen Führungsfunktionen ausgeschrieben werden müssen. Diese Massnahmen wurden durch die veränderte Mediennutzung und die Anforderungen aus dem SRG-Transformationsprogramm «Enavant» nötig gemacht, erklärt Livingston auf Anfrage von persoenlich.com.

Er selbst habe bei der Entwicklung der neuen Organisation mitgewirkt, schreibt er weiter. Auslöser für seinen Rücktritt sei aber nicht die Transformation. «Für mich war ausschlaggebend, dass ich in meinen letzten zehn Berufsjahren nochmals eine neue Aufgabe anpacken möchte und der Moment nun richtig erschien», so Livingston, der seit vier Jahren die Funktion des Chefredaktors innehat.

Zu seinen weiteren beruflichen Plänen schreibt Livingston, er habe derzeit noch nichts Fixes vor Augen und wolle sich in Ruhe verschiedene Optionen überlegen. Seine Nachfolge steht noch nicht fest. Eine entsprechende SRG-interne Ausschreibung laufe derzeit, so Livingston.

Swissinfo stand in den letzten Monaten auch politisch unter Druck. Der Bundesrat wollte die Bundesbeiträge für das Auslandmandat der SRG als Sparmassnahme streichen. Das Parlament hat die Streichung im März abgelehnt (persoenlich.com berichtete).